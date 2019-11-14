Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)
Son Dakika Güncel Geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

Geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

6 saat önce

SAKARYA'daki geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın (1), System.String[]

SAKARYA'daki geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

Erenler ilçesi Pekşenler mevkisinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında, akşam saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikayı saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, söndürme çalışması başlattı. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar, birçok noktadan görüldü.

İLK GÖRÜNTÜ GEÇİLDİEK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA,


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:43 Kaynak: DHA
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