Son Dakika Haberleri: Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

31 dakika önce

İZMİR'in Menderes ilçesinde, bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın, System.String[]
İZMİR'in Menderes ilçesinde, bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Oğlananası Atatürk Mahallesi Kısıkköy Mobilya Şehri'ndeki bir fabrikada, bugün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.  Plastik maddelerin geri dönüşümünü sağlayan fabrikanın güvenlik görevlileri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında fabrikada, küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. 

Fabrikada maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:18 Kaynak: DHA

Menderes, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Zarar Ettiği Gerekçesiyle Fenerium Mağazalarını Bir Bir Kapatıyor! İzmir'de Heyelanla Birlikte Köprü Çöktü, İşçiler Mahsur Kaldı

Satırlı Saldırıya Uğrayan Köpek, Göğsünden Yaralandı İzmir'de Köpeğe Satırlı Saldırı İddiası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 08:49:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]