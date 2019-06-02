Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi İmar Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Fabrikada maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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