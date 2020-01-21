Geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) - Son Dakika

GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, drone ile havadan görüntülendi. Fabrikadan çıkan dumanlar, şehrin pek çok noktasından da görülürken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.