Geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) - Son Dakika

Geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
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GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADIBursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:29 Kaynak: DHA
GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, drone ile havadan görüntülendi. Fabrikadan çıkan dumanlar, şehrin pek çok noktasından da görülürken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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