Geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) - Son Dakika

Geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

6 saat önce

GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADIBursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, drone ile havadan görüntülendi.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın (2), System.String[]

GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, drone ile havadan görüntülendi. Fabrikadan çıkan dumanlar, şehrin pek çok noktasından da görülürken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.


Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:29 Kaynak: DHA
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