Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, saatlerdir söndürülemiyor.

Edinilen bilgilere göre yangın, Eskişehir'in Muttalıp Mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında akşam saatlerinde çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, alevlere çok sayıda itfaiye ve bir hurda vinci ile müdahale ediliyor. Fabrika içinde plastiklerin toplandığı alanda meydana gelen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.