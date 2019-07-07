Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 5 saat sonra söndürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 5 saat sonra söndürüldü

1 saat önce

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 5 saat sonra söndürüldü, System.String[]
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı fabrikada yangın, fabrika içerisinde bulunan araçların da patlamasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, kentin birçok noktasından da görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlama riskine karşı alanı şeritlerle çevirerek vatandaşları fabrikadan uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri ile birlikte yangına Toplumsal Müdahale Araçları da (TOMA)müdahale etti. Yaklaşık 5 süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında geri dönüşüm fabrikası ve içerisinde bulunan 2 araç kullanılamaz hale gelirken 6 iş yeri ise zarar gördü. Yangının çıkış nedeni itfaiye erleri tarafından araştırılıyor.
(Süleyman Cenk İdaye/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
İtfaiye, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Siyanür içtim" deyip ortalığı ayağa kaldırdı, gerçek bambaşka çıktı! Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu Trende kadını taciz eden sapığı, makinist treni ilk istasyonda polise teslim etti Kütahya'da azot fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 22:22:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 5 saat sonra söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]