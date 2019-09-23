Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

1 saat önce

- Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı Ana yolda uzun araç kuyrukları oluştu!

- Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Ana yolda uzun araç kuyrukları oluştu!

BURSA - Bursa- Ankara Yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkan yanını çalışanları meraklı gözlerle izledi.

Yangın, Bursa-Ankara yolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahalede bulunurken, şiddetli rüzgar yüzünden itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. 5 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eriyle müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Fabrikada çıkan yangına çalışanlarda müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Bazı çalışanlarda çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Yangın ana yol üzerinde meydana gelmesi nedeniyle Bursa Ankara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangın kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Takla atan aracın içinde son ses müzik dinleyerek sigara içti! Yaşananlar kamerada
Yaşlı kadın, ölen eşinin kuklasıyla düğün konvoyunun önünü kesti General Mobile'dan 100 milyon TL'lik fabrika yatırımı Kız çocuklarını istismar ederek fuhuşa zorlayan şahıs tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 22:04:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]