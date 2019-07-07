Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına 'TOMA' takviyesi
58 dakika önce
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek verdi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:20 Kaynak: İHA
'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek verdi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Merkez Seyhan
ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasında meydana çıkan yangın, kısa sürede fabrikayı kapladı. Yangının etkisiyle gökyüzü siyah dumanlar kapladı. İtfaiye
ekiplerinin yoğun söndürme çalışmalarına rağmen yangın kontrol altına alınamayınca İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri de desteğe geldi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
'ın bizzat yönettiği yangında TOMA'lar da yangının söndürülmesi için büyük çaba gösterdi. Ayrıca yangının söndürülmesine bir helikopter de destek verdi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.
(Rüşan Anıl Atar - Serkan
Çetinkaya/İHA)
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