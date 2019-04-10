Son Dakika Haberleri: Geri Dönüşüm Geliriyle Okulda 'Beceri Atölyesi' Açıldı

Geri Dönüşüm Geliriyle Okulda 'Beceri Atölyesi' Açıldı

1 saat önce

VAN'ın Tuşba ilçesinde Akköprü İlkokulu'nda geri dönüşüm gelirleriyle 'Tasarım Beceri Atölyesi' açıldı.

Geri Dönüşüm Geliriyle Okulda 'Beceri Atölyesi' Açıldı, System.String[]
VAN'ın Tuşba ilçesinde Akköprü İlkokulu'nda geri dönüşüm gelirleriyle 'Tasarım Beceri Atölyesi' açıldı. Okul Müdürü Mehmet Tahir Arslan, atölyelerle öğrencilerde çok güzel gelişmeler olduğunu belirterek, "Çocuklar böylelikle öğrenmeyi daha çok sevdiler. Okula devamsızlıklar azaldı ve öğrenci başarıları oldukça yükseldi" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonunda yer alan ve tüm okullarda kurulması hedeflenen tasarım ve beceri atölyeleri, Tuşba'da 850 öğrencisi 37 öğretmeni bulunan Akköprü İlkokulu'nda açıldı. Eco-Schools (Çevreci Okul) projesi kapsamında doğu ve güneydoğuda ilk ve tek 'yeşil bayrak' alan okulun atölyeleri ise geri dönüşümden elde edilen gelirle kuruldu. Uzay simülasyonu, bloklar, yaparak öğrenme çalışmaları, zeka oyunları, bitki yetiştirme bölümü, biyolojik çeşitlilik köşesi ve mutfaktan oluşan atölyelerde öğrenciler, teknolojiden el becerisine kadar farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Öğrenmeyi eğlenceye dönüştüren atölyelerde öğrenciler, kendi çiçeklerine bakıp suluyor, balıklarını, kuşlarını besleyerek hayvan ve bitki sevgisi kazanıyor.

GERİ DÖNÜŞÜM GELİRLERİYLE AÇILDI

Okul Müdürü Mehmet Tahir Arslan, atölyeleri geri dönüşüm gelirleriyle oluşturduklarını ve hiçbir kamu kaynağı kullanmadan ve yük olmadan yaptıklarını söyledi. Arslan, Bakanlığın 2023 hedefleri doğrultusunda hemen çalışmalara başladıklarını ve okulda atıl durumda olan yerleri değerlendirerek bu atölyeleri kurduklarını anlattı. Arslan, "Tabi ki çocuklar böylelikle öğrenmeyi daha çok sevdiler. Okula devamsızlıklar azaldı ve öğrenci başarıları oldukça yükseldi. Bakanımızın hayallerine, vizyonuna layık olabilmek için bakanlığımızın işini kolaylaştırdık. Bakanlıktan hiçbir maddi talepte bulunmadan ve yük olmadan burayı öğrencilerimize açtık" dedi.

ÇOCUKLAR ÖĞRENMEYİ SEVDİLER

Okulun öğretmenleri de bu atölyelerin kurulmasına büyük destek verdi. Öğretmen İsmail Kaya, öğrencilerin tasarım-beceri atölyelerine gelmeyi çok istediklerini belirterek, "Burada kendileri keşfediyor kendileri görüyor. Çiçeklerini kendileri ekiyorlar, kuşlarını, balıklarını kendileri besliyorlar. Çocuklara küçük yaştan canlılara, doğaya saygıyı kazandırma bizim için çok önemliydi. Bu dünyada bizden de başka canlıların yaşadığını ve bunu çocuklara hissettirebilmekti amacımız. Sokaklarda kedilere, köpeklere taş atan çocuklar çok fazlaydı. Artık hayvanlara büyük sevgiyle yaklaşıyorlar" dedi.

Öğrenciler de bu atölyelere gelmekten oldukça mutlu olduklarını söyledi.

- Van
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:24 Kaynak: DHA
Van, Tuşba, Güncel
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