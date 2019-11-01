Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm için getirilen gemiden akaryakıt çıktı
Son Dakika Güncel Geri dönüşüm için getirilen gemiden akaryakıt çıktı

Geri dönüşüm için getirilen gemiden akaryakıt çıktı

7 saat önce

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, parçalanmak için geri dönüşüm tesisine getirilen hurda gemide 187 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Geri dönüşüm için getirilen gemiden akaryakıt çıktı, System.String[]

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, parçalanmak için geri dönüşüm tesisine getirilen hurda gemide 187 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Aliağa'da bulunan gemi geri dönüşüm tesisinde kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonla, tesiste demirli olan ve hurdaya ayrıldığı için parçalanmayı bekleyen geminin su tankında 187 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyon güzergahında durdurulan bir kamyonun kasasında da 6 bin 600 litre kaçak akaryakıt bulundu.  İş yerinin sorumlu müdürü A.Ö. (48), çalışanlar F.S. (37) ve E.Ç. (42) ile kamyon şoförü A.R.İ. (57) gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 1 milyon 296 bin lira olduğu, akaryakıtın ele geçirilmesiyle 726 bin lira civarında kamu zararının önüne geçildiği bildirildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:34 Kaynak: DHA
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