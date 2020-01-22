Geri dönüşüm kursuna katılan Remziye teyze azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan Toplumsal Gelişim Merkezi'nde (TOGEM) geri dönüşüm kursuna katılan 55 yaşındaki Remziye Vural, azmi ve çalışkanlığıyla örnek oluyor.

TOGEM'de açılan geri dönüşüm kursunda 18 kadın, gazete sayfalarının yanı sıra birçok atık malzemeden çanta, kapı süsü, sepet, tepsi, saat, çerezlik gibi yeni ürünler yaparak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Bahçecik Mahallesi'nde yaşayan ve 18 kursiyerden biri olan dört çocuk annesi 55 yaşındaki Remziye Vural, kurstan elde ettiği gelirle yaşamını sürdürüyor.

Kursa torunu ve kurs arkadaşlarıyla beraber güzel zamanlar geçirdiğini belirten Vural, atık malzemelerden birçok süs eşyası yaptığını söyledi.

Kurs merkezi yetkililerinin kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade eden Vural, "3 çocuk babası olan zihinsel engelli oğlumla aynı evde yaşıyorum ve oğlum çalışmıyor. Eşim çalışıyor ama kazancımız iki ailemize yetmiyor. Torunlarım da okula gittiği için yükümüz bir hayli arttı. Mecburen ben de bu kursa gelerek ilerleyen yaşıma rağmen kurs öğrenip aile bütçeme katkıda buluyorum. Yetkililerden bize yardım etmeleri konusunda da destek bekliyorum." şeklinde konuştu.

TOGEM koordinatörü Abdulmecit Doğan ise bünyelerinde 11 mesleki teknik ve beceri kursun bulunduğunu belirterek, "Bu kursların birçoğu el becerisinin yanında dikiş nakış ve birçok kurs yapıyoruz. Buradaki kursiyerler hem sosyalleşiyor hem de ev bütçelerine katkı sağlıyor. Biz de kendilerini bu kurslarda istihdam ediyoruz." dedi.

Usta öğreticisi Nuray İrem Yavuz da kursta atık malzemeleri değerlendirip gerekli süs eşyaları yaparak işlevsel hale getirdiklerini kaydetti.