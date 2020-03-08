Geri dönüşüm kutuları amacı dışında kullanılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geri dönüşüm kutuları amacı dışında kullanılıyor - Son Dakika

Geri dönüşüm kutuları amacı dışında kullanılıyor

7 saat önce

Sinop'un Gerze ilçesinde birçok cadde ve sokağında bulunan plastik, metal ve pet geri dönüşüm kutuları amacının dışında kullanılıyor.

Geri dönüşüm kutuları amacı dışında kullanılıyor, System.String[]

Sinop'un Gerze ilçesinde birçok cadde ve sokağında bulunan plastik, metal ve pet geri dönüşüm kutuları amacının dışında kullanılıyor.


Ülke genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "geri dönüşüm kutuları" doğaya zarar vermemek adına tasarlanmış ve hayata geçirilmiş olup ülkenin her yerinde olduğu gibi ilçede de bu proje Gerze Belediyesi tarafından desteklenip hayata geçirildi.


"Yere ve Çöpe Atma Geleceğe Dönüşsün" sloganıyla plastik, metal ve pet atıklarının atılacağı plastik şişeye benzeyen metal kutular ilçenin en işlek noktalarında yerini alıyor.


Ancak bu kutular amacının çok dışında kullanılıyor. Yalnızca pet, plastik ve metal atılması gereken kutuların içerisinde ev atıkları, cam şişeler ve buna benzer birçok farklı atıkların atıldığı görüldü.


Duyarsız vatandaşların, bu kutuları amacının dışında kullanması hem dönüşüm yapılacak tesislerde zorluğa sebep olurken, özellikle evsel atıkların sıcak havalarda son derece kötü koku yayması çevreden geçen vatandaşların da rahatsız olmasına sebep oluyor. - SİNOP

Sinop, Gerze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Bakan Varank'tan sınır güvenliği sözleri: Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 22:16:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Geri dönüşüm kutuları amacı dışında kullanılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]