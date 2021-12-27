Geri dönüşüm malzemeleri sokak hayvanlarına sıcak yuva oldu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli, geri dönüşüm malzemelerini sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüştürüyor.

Bir hayvanseverin 2019 yılında, "Dışarıda bir kedimiz var, ona bir kedi barınağı yapabilir miyiz?" isteğini yerine getiren belediye ekipleri, bu yönde yoğun talep alınması üzerine harekete geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla "Sokaktaki değerli dostlarımız için kedi evleri" projesini hayata geçiren ekipler, projeye köpek kulübesi ve kuş yuvalarını da dahil etti.

Yıl içerisinde belediye birimleri tarafından kullanılan malzemelerden arta kalanlar değerlendirilerek, atölyede sokak hayvanları için sıcak yuvalar yapılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Koordinatörü Vedat Kılıç, AA muhabirine, belediye birimlerinin kullandığı sunta, mobilya ve benzeri parçaları çöpe atmayarak, geri dönüşüm için değerlendirdiklerini söyledi.

Depolarında bulunan malzemeleri de tekrardan değerlendirdiklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bunları birçok şeyde değerlendiriyoruz. Elektrik, mekanik, ısıtma ve soğutma malzemelerini alıyoruz. Ayrıca marangozhanede kullanılan malzemeleri alıyoruz, hayvanlarımıza kedi barınağı, köpek kulübesi, kuş yuvası olarak değerlendiriyoruz. Gelen talebe göre sivil toplum örgütlerine, kaymakamlıklarımıza, valiliğimize, emniyetimize, hayvansever dostlarımıza veriyoruz. Biz yapıyoruz ve oralara teslim ediyoruz."

"Herhangi bir ücret almıyoruz"

Sokak hayvanları için ilçelerden Kocasinan'a 12, Talas'a 8, Melikgazi'ye de 4 köpek kulübesi yaptıklarını anlatan Kılıç, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesindeki ekiplerle hayvanların maması ve suyunu da eksik etmediklerini anlattı.

Vatandaşların isteği üzerine Ali Dağı bölgesinde bir köpek kulübesi yaptıklarını da değinen Kılıç, kışları soğuk geçen kentte, buna uygun malzeme kullanarak kulübe yaptıklarını dile getirdi.

Belediye personeli olarak sokak hayvanlarını sıcak yuvalarına kavuşturdukları için mutlu olduklarını vurgulayan Kılıç, "Amaç burada sokak hayvanlarını soğuk kış şartlarından korumak ve onlara bir nebze olsun destek olmak. 2019 yılından bu yana kulübeleri yapıyoruz. Bugüne kadar 385 adet ürettik. Herhangi bir ücret almıyoruz. Yuvaları, yüzde yüz geri döşüm malzemesinden yapıyoruz. Bize bir maliyeti yok. Malzeme elimize geçtiği sürece günde 4-5 tane üretebiliyoruz." diye konuştu.