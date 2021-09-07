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Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi - Son Dakika

Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi

07.09.2021 16:09
Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi, System.String[]

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ENTECH Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ENTECH Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Ödüllü projelerin sergilendiği fuarda, belediyenin "Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çanta Üretimi" ile "Çevre Elçileri" projeleri büyük ilgi görüyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen ENTECH Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı'nda stant açtı. Sektördeki güncel gelişmeler ile çevreye duyarlı ürün ve projelerin sergilendiği fuarda Gaziosmanpaşa Belediyesi, Sıfır Atık ve Belediyeler Fikir ve Projesi Yarışması kapsamında ödüle layık görülen "Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çanta Üretimi" ve Altın Karınca ödüllerinde 1.'lik elde eden "Çevre Elçileri Projesi"nin tanıtımını gerçekleştiriyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sıfır Atık Müdürü Mustafa Kütük, "Sıfır atık konusu, tüm insanlığı ilgilendiren ve sorumluluk gerektiren bir konu. Bizler de Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak bu alanda birçok örnek proje ve uygulamayı hayata geçirdik. Fuarda ödüllü sıfır atık projelerimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yeni atılımları, sıfır atık teknolojisiyle ilgili yenilikleri bire bir inceleme ve bilgi edinme fırsatı buluyoruz. Sahada kullanabileceğimiz farklı teknolojileri ve uygulamaları tanımış oluyoruz" dedi.

Kadın Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen kurslarda eğitim gören kadınlar, kağıt ve çeşitli ambalaj atıklarını geri dönüşüm ile tasarım çantalara dönüştürüyor. Her biri tek olarak üretilen el yapımı çantaların patenti de alan Gaziosmanpaşa Belediyesi, bir yandan doğaya katkı sağlarken diğer yandan kadınlara gelir elde etme imkanı sunuyor. Kadınlar, ürettikleri çantaları belediyenin el sanatları satış ofisinde satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Çevre Elçileri Projesi kapsamında öğrencilere çevre ve geri dönüşüm eğitimleri vererek, küçük yaştan itibaren çevreye ve doğaya saygılı nesiller olarak yetişmelerini hedefliyor. Eğitim projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine çevre temizliği, doğanın korunması, atık sınıflandırılması, geri dönüşümün önemi, elektrik ve su tasarrufu gibi birçok konuda eğitimler veriliyor. Eğitimlerin ardından, öğrencilerin katılımıyla çevre temalı etkinlikler ve ödüllü geri dönüşebilir atık toplama yarışmaları düzenlenerek çocukların hem sürece katılması hem de sıfır atık kültürünü benimsemeleri sağlanıyor. 6 yıldır devam eden projeyle ilçeye 8 bin gönüllü çevre elçisi öğrenci kazandırıldı. - İSTANBUL

Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi
Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi
Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi
Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi
Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, geri dönüşüm, İstanbul, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi - Son Dakika


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