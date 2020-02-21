Geri dönüşüm malzemelerinden üretilen bisiklet park alanları Bilecik'in 18 noktasına yerleştirildi - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından geri dönüşüm malzemelerinden üretilen bisiklet park alanları, okul ve kamu kurumlarının bahçelerine yerleştirildi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 ayrı noktaya monte edilen bisiklet park alanlarının, ihtiyaca binaen birçok noktaya yerleştirileceğini belirterek, bisiklet park alanlarının işlevi ve faydaları anlamında önemli bir çalışma olduğunu bildirdi.

Fiziksel sağlığa ek olarak, günlük bisikletin başka avantajlarının da bulunduğunu anlatan Şahin, "Bisikletin dengeleme etkisi vardır. Park yerlerinde veya trafik sıkışıklıklarında diğer yol kullanıcılarının maruz kaldığı stresi önler. Belediye olarak bisiklet kullanımını artırmak ve bu anlamda farkındalığı sağlamak adına bu tür bir çalışmayı gerçekleştirdik." dedi.



Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi sorumlusu Hakan Yavuz da hem geri dönüşüm anlamında hem de bisiklet kullanımını artırma anlamında güzel bir çalışma gerçekleştirildiğini belirterek, "Amaç, bisiklete binen çocukların ve gençlerin oranının artmasıdır. Bisiklet gürültü veya hava kirliliğine neden olmaz, fazla yer kaplamaz ve trafik eğitiminin temelidir. Böylece sağlıklı şehir planlarına destek olur." ifadelerini kullandı.