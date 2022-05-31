Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu dükkanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu dükkanda çıkan yangın korkuttu

31.05.2022 13:14
Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu dükkanda çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan sanayi sitesi içerisinde geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu dükkanda çıkan yangın korkuttu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan sanayi sitesi içerisinde geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu dükkanda çıkan yangın korkuttu. Bir mobilya dükkanın da zarar gördüğü yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Yeniköy sanayi sitesi içerisinde geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu dükkanda çıktı. Dükkandan dumanların çıktığını gören sanayi çalışanları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın kağıt ve naylonların tutuşması ile bir anda büyüdü. Yan tarafta bulunan mobilya dükkanına da zarar veren yangın ekiplerin çalışması ile kısa sürede söndürüldü. Yapılan ilk incelemede yangının trafodan kaynaklı çıktığı tahmin ediliyor.

"Zannımca trafo patladı"

Dükkan çalışanı Halil İbrahim Ateş," Sabah geldiğimizde bir şey yoktu. Duman görmedik. Oturduk. Onlar malzemeleri çıkardı. Sonra bir baktık trafonun oradan bir ateş çıktı. Zannımca trafo patladı. Sonra içeri yayıldı. Olan oldu abi. Bayağı yandı. İçeride kartonlar vardı. Onların hepsi küle döndü. Diğer dükkanlara sıçramadan ekipler geldi. Söndürdük" dedi. - ANTALYA

Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu dükkanda çıkan yangın korkuttu
Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu dükkanda çıkan yangın korkuttu
Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu dükkanda çıkan yangın korkuttu
Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu dükkanda çıkan yangın korkuttu
Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu dükkanda çıkan yangın korkuttu
Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu dükkanda çıkan yangın korkuttu
Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu dükkanda çıkan yangın korkuttu

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Kaynak: İHA

geri dönüşüm, Döşemealtı, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu dükkanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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