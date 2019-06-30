Geri dönüşüm merkezi alev alev yandı...İşçiler yangına kovalarla müdahale etti
22 dakika önce
Geri dönüşüm merkezi alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:18 Kaynak: İHA
Geri dönüşüm merkezi alev alev yandı...İşçiler yangına kovalarla müdahale etti
MUĞLA - Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde bulunan geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Tesiste çıkan yangında oluşan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Ortakent
mahallesinde bulunan geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle bir anda büyüyen yangına ilk olarak tesiste çalışan işçiler müdahale etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri, İtfaiye
, AKUT, 911 Muğla arama kurtarma ekipleri ve Orman işletme şefliğine ait arazözler olay yerine geldi. Yangını söndürmek için uzun süre alevlerle mücadele eden ekiplere, işçilerde kovalarla su dökerek yardım etti. Bazı işçiler dumandan etkilendi. Alevlerin çıkardığı siyah dumanlar ise kilometrelerce öteden görüldü. Dumanları gören bazı vatandaşlar ise tesiste çıkan yangını izledi.
Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı.
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