Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm merkezi alev alev yandı...İşçiler yangına kovalarla müdahale etti
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Geri dönüşüm merkezi alev alev yandı...İşçiler yangına kovalarla müdahale etti

22 dakika önce

Geri dönüşüm merkezi alev alev yandı.

Geri dönüşüm merkezi alev alev yandı...İşçiler yangına kovalarla müdahale etti
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Tesiste çıkan yangında oluşan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.
Ortakent mahallesinde bulunan geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle bir anda büyüyen yangına ilk olarak tesiste çalışan işçiler müdahale etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri, İtfaiye, AKUT, 911 Muğla arama kurtarma ekipleri ve Orman işletme şefliğine ait arazözler olay yerine geldi. Yangını söndürmek için uzun süre alevlerle mücadele eden ekiplere, işçilerde kovalarla su dökerek yardım etti. Bazı işçiler dumandan etkilendi. Alevlerin çıkardığı siyah dumanlar ise kilometrelerce öteden görüldü. Dumanları gören bazı vatandaşlar ise tesiste çıkan yangını izledi.
Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı.
Geri dönüşüm merkezi alev alev yandı...İşçiler yangına kovalarla müdahale etti
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:18 Kaynak: İHA
İşçi, Muğla, 3. Sayfa
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