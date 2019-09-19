Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm merkezinde yangını görüntüleyen gazetecilere saldırı
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Geri dönüşüm merkezinde yangını görüntüleyen gazetecilere saldırı

34 dakika önce

Tuzla'da bir geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı.

Geri dönüşüm merkezinde yangını görüntüleyen gazetecilere saldırı, System.String[]

Tuzla'da bir geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Yangını görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldıran görevliler çekim yapılmasını engelledi.


Tuzla Orta Mahalle Demokrasi Caddesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Geri dönüşüm fabrikasında çalışan görevliler ise yangını görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Yangını söndürmek yerine basın mensuplarına saldıran görevliler kameralara da vurmaya çalıştı. Araya vatandaşların girmesi üzerine görevliler uzaklaşırken, saldırı anları kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:39 Kaynak: İHA
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