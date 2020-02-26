Geri dönüşüm muhteşem oldu - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Pakmaya Anaokulu ve Konuralp Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı 'Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte minikler geri dönüşüm ürünleri ile çeşitli aktiviteler yaptı.



Sıfır atık projesi kapsamında Düzce'de Pakmaya Anaokulu ve Konuralp Anaokulu öğrencileri '^Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak' etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler geri dönüşüm ürünleri ile hazırladıkları ürünleri sergiledi. Doğal varlıkların korunması, geri dönüşüm ve sıfır atık yaklaşımı miniklere tanıtıldı. Ayrıca minikler çöp torbaları ile hazırladıkları elbiseler büyük beğeni aldı. - DÜZCE