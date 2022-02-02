Üye Girişi
Geri dönüşüm otomatları sokak hayvanlarına mama desteği sağladı - Son Dakika

Geri dönüşüm otomatları sokak hayvanlarına mama desteği sağladı

02.02.2022 18:32

Geri dönüşüm otomatları sokak hayvanlarına mama desteği sağladıOSMANİYE Osmaniye Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında kent merkezine yerleştirdiği mamamatiklerle sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Geri dönüşüm otomatları sokak hayvanlarına mama desteği sağladı

OSMANİYE Osmaniye Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında kent merkezine yerleştirdiği mamamatiklerle sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor. İçerine atılan geri dönüşüm otomatları sayesinde sokak hayvanlarına mama desteği sağlayan makinalar çevre kirliliğinin de önüne geçmiş olacak.

Osmaniye Belediyesi, sıfır atık projesi çerçevesinde sokak hayvanları için örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu mamamatikler oluşturuldu. Pilot bölge olarak belirlenen Fakıuşağı Mahallesi, Şehit Ömer Halis Demir Parkı ve Devlet Bahçeli Meydanı Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı'na yerleştirilen mamamatiklere atılan metal kola kutu su, plastik su şişesi ve cam şişe gibi geri dönüşüm ürünleri sokak hayvanlarına mama olarak geri dönüyor. Atıl durumdaki ürünlerinde geri dönüşüme kazandırılarak milli ekonomiye destek sağlandığı projede mama bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının günün her dakikasında beslenmesi hedeflendi.

Projenin sokak hayvanları için faydalı olacağını ifade eden vatandaşlar, "Zorlu geçen soğuk hava şartlarında ve her zaman yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için başlatılan Türkiye'ye örnek olacak düzeyde bir uygulama olmuş. Aynı zamanda doğa dostu olan bu uygulama için Osmaniye Belediyesi'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Diliyoruz ki, Osmaniyeliler olarak şehrimiz için yapılan her hizmete sahip çıkar ve kollarız" şeklinde konuştular.

Mamamatikler nasıl çalışıyor..

Mamamatikler metal, plastik veya ve cam şişeli ürünlerin kutuya atılması ile birlikte mama haznesinden mama vermeye başlıyor. Mamamatikler kutuya dönüşüm malzemesi bırakan kişiye "Osmaniye Belediyesi çevreye ve sokak hayvanlarına gösterdiğiniz teşekkür eder" sesli mesajıyla yanıt veriyor. Sokak hayvanları için mama desteği sağlayan otomatların aynı zamanda su haznesi de bulunuyor.

Geri dönüşüm otomatları sokak hayvanlarına mama desteği sağladı
Geri dönüşüm otomatları sokak hayvanlarına mama desteği sağladı
Geri dönüşüm otomatları sokak hayvanlarına mama desteği sağladı

YORUMLAR
500

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, geri dönüşüm, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geri dönüşüm otomatları sokak hayvanlarına mama desteği sağladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:33 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın nedeni ortaya çıktı
18:26 Son Dakika: ABD, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker gönderecek
17:55 Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
17:53 CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
17:52 İsviçreli yürüyen merdiven ve asansör devi Schindler, 74 yıllık Türk şirketi Omsan'ı satın aldı
17:42 28 yaşındaki gencin feci sonu! Geriye ölümünden 4 dakika önce paylaştığı fotoğraf kaldı
17:41 Vaka sayıları 100 bini geçti, Bilim Kurulu toplandı! İşte masaya yatırılan kritik konu
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 18:42:10. #1.12#
SON DAKİKA: Geri dönüşüm otomatları sokak hayvanlarına mama desteği sağladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement