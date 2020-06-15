Geri dönüşüm oyuncakların geliri SHÇEK ve LÖSEV'e bağışlanacak - Son Dakika

Yalova'da öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden ürettiği oyuncakların geliri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) bağışlanacak.

Altınova ilçesindeki Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmeni Nuray Özgür ve öğrencileri tarafından başlatılan "Çocuklar oynasın diye elden ele iyilik" projesi kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden oyuncaklar üretildi.

İlçedeki Subaşı Hacı Ali Saruhan, İmam Hatip, Piyalepaşa, Tavşanlı Şehitlik Ortaokulu ile Altınova Anadolu Lisesi öğrencilerinin de destek verdiği projede üretilen oyuncaklar ilçedeki bir kırtasiyede satışa sunuldu.

Öğretmen Nuray Özgür, yaptığı açıklamada, satışlardan elde edilecek gelirin SHÇEK ve LÖSEV'e aktarılacağını bildirdi.

Çalışmalara destek olan Okul Müdürü ile oyuncakların satışına imkan veren kırtasiyeciye teşekkür eden Özgür, oyuncak satın almak isteyenlerin Cumhuriyet Mahallesi Devlet Yolu Altı Caddesi'ndeki Altınel Kırtasiyeye başvurabileceğini ifade etti.