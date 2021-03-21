Geri dönüşüm projesine Google ödülü - Son Dakika

Geri dönüşüm projesine Google ödülü

21.03.2021 11:33
Geri dönüşüm projesine Google ödülü, System.String[]

İnsanların plastik gibi geri dönüştürülebilir maddeleri otomatlara vermeleri karşılığında ulaşım bakiyesi gibi birçok alanda kullanabileceği puan kazandıran projenin geliştiricileri Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 1.

İnsanların plastik gibi geri dönüştürülebilir maddeleri otomatlara vermeleri karşılığında ulaşım bakiyesi gibi birçok alanda kullanabileceği puan kazandıran projenin geliştiricileri Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 1. sınıf öğrencisi Çağrı Serpin ve arkadaşları, Google tarafından düzenlenen yarışmada birinciliği elde etti.

BAU'dan yapılan açıklamaya göre, Google Developer Student Clubs'ın 3 yıldır düzenlediği People & Peace Hackathonu'nda genç girişimcilerin projeleri değerlendirildi.

Yarışmanın teması, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen ve 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olurken, yarışmaya katılan girişimciler bu doğrultuda projelerini sundu.

People & Peace Hackathonu'nda yarışan Çağrı Serpin ve arkadaşlarının geliştirdiği "We" adlı geri dönüşüm projesi, 22 proje arasından birinci seçildi.

Plastik gibi maddelerin geri dönüşüme kazandırılması ve insanların buna teşvik edilmesi fikriyle yola çıkan "We" projesine ilişkin değerlendirmede bulunan Çağrı Serpin, "We" projesi ile plastik gibi geri dönüştürülebilir maddelerin metro, metrobüs ve otobüs gibi insanların yoğunlukta olduğu yerlere yerleştirilen otomat benzeri cihazlara toplanabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar, bu otomatlara plastik gibi maddeleri vererek karşılığında toplu taşıma bakiyesi alabilir veya telefon uygulaması üzerinden QR kod okutarak sanal puan alabilirler. Bunun yanında bu puanları, anlaşmalı kafe ve mekanlarda indirim olarak da kullanabilir ya da hediye olarak bir başkasına da gönderebilir. Projenin içeriğinde çokça oyunlaştırma kullanıldı. Bu uygulamada kullanıcılar, günlük ve haftalık ekstra puan kazanabilir. Gelecek aşamalarda ise We cihazlarının içerisine yerleştirilecek olan sensörler sayesinde hava kalitesi, hava sıcaklığı ve nem oranı gibi bilgiler veri tabanına yazılıp şehrin hava kalitesi haritası ortaya çıkartılabilir. Bu veriler, sonrasında bilimsel araştırmalarda kullanılabilir. Aynı zamanda cihazlarda bulunan ağırlık sensörleri sayesinde de her bölgeden ne kadar geri dönüştürülebilir atık elde edildiği haritalandırılabilir. Bu da gelecekte bu veriler ışığında uygun geri dönüşüm çalışmalarına destek olacaktır."

Çevredeki atıkların geri dönüştürülmemesinden kaynaklanan sorunların oldukça fazla olduğunu aktaran Serpin, "Bu tür sorunlara 'dur' diyemezsek gelecekte doğacak problemler bizi gerçekten endişelendiriyor. Bu sebeple ekip arkadaşlarım ile beraber We adlı projeyi geliştirmeye koyulduk. İnsanlar genelde zaten yapmakla yükümlü olduğu şeyleri sıkıcı olduğu için ya da daha basit yolları olduğu için yapmaktan kaçınır. Fakat oyunlaştırma ile bu sorumluluklar daha eğlenceli hale getirilince insanlar, oyunu kurallarına göre oynamaya başlıyor. Biz de ekip olarak oyunlaştırma teknolojilerini ve geri dönüşümü birleştirip yenilikçi bir bakış açısı ile bu projeyi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Üniversitesi, geri dönüşüm, Plastik, Google, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Geri dönüşüm projesine Google ödülü - Son Dakika Ekonomi


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