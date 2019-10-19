Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında hurda kağıtların toplandığı geri dönüşüm tesisi alev alev yandı.



Bandırma - Gönen Karayolu üzerinde bulunan Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabaha karşı çıkan yangına Organize Sanayi İtfaiyesi'nin yanısıra Bandırma ve Gönen'den 7 itfaiye ekibi müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren yangın yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınırken, H.C. (49)'ye ait olan ve hurda kağıtların ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderildiği tesiste bulunan değeri 1 milyon TL'yi bulan bin ton hurda kağıt ve plastik alev alev yandı.



Tesiste 2 milyon TL değerinde makine bulunduğu öğrenilirken yangın sonucunda tesisin çatı bölümü ve iç kısımlarında ağır hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR