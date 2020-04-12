Son Dakika › Güncel › Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
6 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, 5. Sanayi Sitesi'nde hurda ve atık geri dönüşümü yapılan 7419/10 Sokak'taki tesisin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşletmenin diğer bölümleri ve çevresindeki ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Ormanlık alandaki yangını söndüren ekipler, depo bölümündeki alevleri de kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:59 Kaynak: AA
Son Dakika Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi