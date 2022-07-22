Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın - Son Dakika
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Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

22.07.2022 11:17
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anları dronla havadan görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 2. Gündoğdu Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. İlk olarak tesis çalışanlarının fark ettiği yangında plastik atıklardan çıkan dumanı gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 itfaiye ve 2 tanker, 10 personel, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay mahalline gelen ekipler söndürme çalışmasın başladı. Polis ekipleri bölgede çevre güvenliği alırken, yangında can kaybı ve etkilenen olmadı. Ekiplerin çalışmalarıyla 1 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası tesisin büyük kısmı küle döndü. Yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen siyah duman şehrin birçok noktasından görüldü. O anları gören bazı vatandaşlar ise yükselen dumanları cep telefonuyla kaydetti. Yangın anları ve ekiplerin müdahale anları dronla havadan görüntülendi. Söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

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Bursa'da hurda deposunda yangın (2) Bursa'da hurda deposunda yangın (2) Sabah saatlerinde meydana gelen araç yangınlarında büyük maddi zarar oluştu Sabah saatlerinde meydana gelen araç yangınlarında büyük maddi zarar oluştu
Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın - Son Dakika
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