Geri dönüşüm tesisinde yangın (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geri dönüşüm tesisinde yangın (1) - Son Dakika

Geri dönüşüm tesisinde yangın (1)

6 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan endüstriyel geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Geri dönüşüm tesisinde yangın (1), System.String[]

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan endüstriyel geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanına müdahale ediyor.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan endüstriyel geri dönüşüm tesisindeki yağ tankları, saat 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek bahçede yığılı lastiklere de sıçradı. Fabrika çalışanları itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Gökyüzünü duman kaplarken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.


Organize Sanayi Bölgesi, Arslanbey, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı
CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son Dakika Haberleri
20:50 Robin Hood bu kez de Üsküdar Kuleli'de ortaya çıktı - Son Dakika
20:50 Beyoğlu'nda yapılan 'hanutçu' operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
20:50 Hassan Diyab: "Hedefim Lübnan'da teknokrat hükümet kurmak" - Son Dakika
20:49 Gaziantep fk maçının ardından - Son Dakika
20:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödül için çok ciddi isimler tespit edildi" - Son Dakika
19:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 20:52:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Geri dönüşüm tesisinde yangın (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]