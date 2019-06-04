Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm tesisinde yangın
Son Dakika Güncel Haber

Geri dönüşüm tesisinde yangın

1 saat önce

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında tesis büyük zarar gördü.

Geri dönüşüm tesisinde yangın, System.String[]
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında tesis büyük zarar gördü. Saatler süren söndürme çalışmalarının ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Erenler Kozluk Mahallesi'nde, saat 06.30 sıralarında, bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda tesisin tamamını sararken ihbar üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, alevlere 28 itfaiye eri, 10 itfaiye aracının yanı sıra iş makineleri ile müdahale edildi. Saatler süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında tesis büyük zarar görürken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.


- Erenlersakarya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:09 Kaynak: DHA
İtfaiye, Saatler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı Direğe çarpan otomobil 3'e bölündü, sürücü yaralandı Tatlı için şerbet hazırlarken yangın çıktı Son dakika! Bakanlık duyurdu: Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 11:22:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm tesisinde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]