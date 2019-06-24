Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm tesisinde yangın
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Geri dönüşüm tesisinde yangın

1 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir entegre geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir entegre geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi'nde 30 bin metrekarelik alanda kurulu entegre geri dönüşüm tesisinin depo bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:59 Kaynak: AA
Kartepe, Kocaeli, İtfaiye, Güncel
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