Geri dönüşüm tesisinde yangın - Son Dakika

Geri dönüşüm tesisinde yangın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen tesis kullanılamaz hale geldi.

Saat 06.30 sıralarında, Gebze Pelitli Mahallesi Yeni Mezarlık Yolu Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hurda malzeme deposu olarak kullanılan yaklaşık bin 500 metrekarelik tesisin tamamını kısa sürede kapladı. Tesisten yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tesis kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.