Geri dönüşüm tesisinde yangın (2) - Son Dakika
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Geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

6 saat önce

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki yağ tanklarında başlayan ve atık lastiklere sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki yağ tanklarında başlayan ve atık lastiklere sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan bir endüstriyel geri dönüşüm tesisinin bahçesinde başladı. Bahçede bulunan atık lastik deposunun içindeki yağ tanklarının henüz bilinmeyen bir sebeple alev alması sonucu başlayan yangın, atık lastiklere sıçradı. Gökyüzünü dumanlar kaplarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.


Kocaeli, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:05 Kaynak: DHA
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