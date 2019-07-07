ADANA'da, metal sanayi sitesindeki fabrikada, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.Adana- Mersin yolunda bulunan Küçük Metal Sanayi Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, plastik malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikadan yükselen dumanlar ise kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatırken, çevredeki binalara sıçramaması için de önlem aldı. İlk belirlemelere göre, bina içindeki 2 aracın yandığı belirtildi.

- Adana