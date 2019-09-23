Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm tesisinde yangın - BURSA
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Geri dönüşüm tesisinde yangın - BURSA

48 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-İnegöl kara yolu Kalburt mevkisindeki bir geri dönüşüm tesisinin bahçesinde işlenmek için istiflenen plastik ve karton atıklar bilinmeyen nedenle alev aldı.

Tesis çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Geri dönüşüm tesisinde yangın - BURSA

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:35 Kaynak: AA
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