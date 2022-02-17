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GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

17.02.2022 11:27
GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Sabah saatlerinde, Derince Deniz Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde depolanan atık malzemeler yanmaya başladı. Yangını fark eden çalışanlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yanan atık malzemeler söndürüldü. Yangının atılan bir sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

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geri dönüşüm, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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