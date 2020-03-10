Geri dönüşüm tesislerine inceleme gezisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geri dönüşüm tesislerine inceleme gezisi - Son Dakika

Geri dönüşüm tesislerine inceleme gezisi

7 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin temiz ve yaşanabilir bir çevre için okullarda sürdüğü eğitim çalışmaları kapsamında öğrencilerle atık ayrıştırma ve dönüşüm tesislerine inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Geri dönüşüm tesislerine inceleme gezisi, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nin temiz ve yaşanabilir bir çevre için okullarda sürdüğü eğitim çalışmaları kapsamında öğrencilerle atık ayrıştırma ve dönüşüm tesislerine inceleme gezisi gerçekleştirdi.


Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce temiz ve yaşanabilir bir çevre için okullara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimlerde, Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart projesiyle uyguladığı nitelikli atıkların geri dönüşümünün nasıl gerçekleştiği anlatılıyor. Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, bu süreçlerin nasıl işlediği geri dönüşüm tesislerinde de örnekleriyle gösteriyor. Bu kapsamda, 7'nci sınıf öğrencileriyle Çevreci Komşu Kart'ta belediyeyle birlikte çalışan Geri Dönüşüm Ambalaj Atıkları tesisinde ambalaj atıklarının ayrıştırılma işlemlerini yerinde inceledi. Tesisin Çevre Mühendisi Ceren Demirkaplan tarafından ambalaj atıklarının kağıt, plastik, metal ve cam olarak ayrıştırılmasından sonra her grubun kendi içerisinde de ayrıştırıldığını anlatırken geri dönüşümün çevre sağladığı kazanç hakkında bilgi verdi. Teknik gezinin ikinci durağı, F2 Geri Dönüşüm oldu. Tesiste, beyaz ve renkli naylonların hammaddeye dönüşmesinin aşamaları anlatıldı. - ANTALYA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Muratpaşa, Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da işçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
19:06 Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
19:05 İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı
19:02 TUNCELİ Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı gün
18:59 BM Özel Raportörü Callamard'dan "Kaşıkçı cinayeti" açıklaması
18:59 AMASYA Minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ölü, 7 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:09:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Geri dönüşüm tesislerine inceleme gezisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]