Üye Girişi
Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi'nin açılışı yapıldı

08.06.2021 12:43
Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi'nin açılışı yapıldı, System.String[]

Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Ardahan'da yürütülen Sıfır Atık Kampanyasının bir parçası olarak geri dönüşüm malzeme ve materyallerinden elde edilen 'Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Ardahan'da yürütülen Sıfır Atık Kampanyasının bir parçası olarak geri dönüşüm malzeme ve materyallerinden elde edilen 'Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi'nin açılışı yapıldı. Milli Egemenlik Parkında açılan serginin açılışını yapan Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner, daha sonra beraberindeki protokol üyeleri ve kurum müdürleriyle birlikte sergiyi gezdiler.

Toplanan atık malzemelerden elde edilen çeşitli ürünleri inceleyen Vali ve eşi Öner, ürünlerin her birinin büyük önem ve anlam taşıdığını ifade etti.

Vali Hüseyin Öner şunları söyledi: "Türkiye genelinde yürütülmekte olan 'Sıfır Atık Kampanyası'nı ilimizde Emine Erdoğan Hanımefendi adına eşim Zehra Mine Öner Hanımefendi yürütmekte. Birkaç aydır kurum müdürü eşlerimizin destekleri, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün çalışanlarının gayretleriyle yapılan çalışmaların sonucunu bu sergiyi bizlerle, vatandaşlarla buluşturdular. Geri dönüşüm, atıkları değerlendirmek, enerji ve kaynak tasarrufu demek, çöp miktarını azaltmak ve çevre kirliliğini önlemek demek. Geri dönüşüm, ülkemizin ekonomisine katkı yapmak, döviz tasarrufu demek. Mesela kağıtların geri dönüşümü ile hava kirliliğinin, su kirliliğinin önlenmesi, su kullanımında tasarruf, ağaç ve orman tasarrufu, korunması demek. Özetle geri dönüşüm, çevreyi korumak demek. Çevreyi korumak bence artık bir vatandaşlık ödevi konumunda önemlidir. Ben ilimizde bu duyarlılığı dile getirme, toplumda bilinç ve hassasiyet oluşturma anlamında da önemli bir çalışma olan bugünkü Geri Dönüşüm Sergisinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Zehra Mine Öner ise Sıfır Atık projesini devam ettireceklerini belirterek katkı sağlayan herkese teşekkür etti. - ARDAHAN

Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi'nin açılışı yapıldı
Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi'nin açılışı yapıldı
Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi'nin açılışı yapıldı
Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi'nin açılışı yapıldı
Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi'nin açılışı yapıldı

geri dönüşüm, Ardahan, Türkiye, Milli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika

Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı 18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor 18:19 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene 17:39 Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek saldırdı
Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak 17:17 Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı 17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi 16:47 Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı 16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor 15:48 Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı         
18:30
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı         
18:21
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı         
17:37
Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
17:12
Hande Erçel'e Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek         
17:02
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı         
16:29
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, "Asıl ben öldüm" oldu         
15:32
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar         
13:16
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 18:40:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement