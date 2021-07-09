Geri Dönüşüm Yarışmasında Haziran ayı kazananlarına ödülleri verildi - Son Dakika

Yarışmaya Beliş Apartmanı adına katılan Doğan Özkaya atık pil toplama birincisi olurken, Baydur Apartmanı adına yarışmaya katılan Seylan Gültekin bitkisel atık yağ toplama birincisi oldu.

Menteşe Belediye binası önünde düzenlenen ödül töreninde, yarışmaya katılan apartman sakinlerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Menteşe Belediye Başkan Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak geri dönüşüme önem veriyor, vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olması için teşvik edici yarışmalar ve etkinlikler düzenliyoruz.Her yıl düzenlediğimiz ödüllü atık pil ve bitkisel atık yağ yarışmamız ile geri dönüşüm konusunda önemli adımlar atıyoruz. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl apartman ve site sakinleri arasında düzenlediğimiz yarışmamızın bu yıl ki Haziran Ayı kazananları Beliş Apartmanı ve Baydur Apartmanı sakinleri oldu. Beliş Apartmanı sakinleri 32 kilogram atık pil toplarken, Baydur Apartmanı sakinleri 25 litre bitkisel atık yağ topladı. Geri dönüşüm konusundaki hassasiyetlerinden dolayı yarışmaya katılan apartman sakinlerine teşekkür ediyorum. Gelecek nesillere yaşanabilir bir Menteşe bırakmak için, geri dönüşüm konusunda tüm halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Menteşe Belediyesi olarak geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

Menteşe Belediye Binası önünde düzenlenen ödül töreninde Başkan Gümüş tarafından Beliş Apartmanı sakinleri adına yarışmaya katılan Doğan Özkaya ile Baydur Apartmanı sakinleri adına yarışmaya katılan Seylan Gültekin' e apartman içi temizlik aracı, çöp konteynırı, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, camsil ve çöp torbasından oluşan temizlik ürünü ödülleri verildi.