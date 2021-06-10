Geri dönüşümde 10 bin TL'lik ihracat ürünleri bulundu - Son Dakika

Geri dönüşümde 10 bin TL'lik ihracat ürünleri bulundu

Yanlışlıkla geri dönüşüme atılan ihracat ürünleri sahibine teslim edildi

İSTANBUL - Güngören'de faaliyet gösteren bir firmanın yurtdışına ihracat için hazırladığı siparişleri personelin yanlışlıkla ambalaj atıklarının yanına bırakması ile büyük şok yaşadı. İçinde yaklaşık 10 bin liralık ürün bulunan paketler Güngören Belediyesi ekiplerince bir saatlik arama sonucunda bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Güngören'de Haznedar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın yurtdışı siparişi için hazırladığı ihracat ürünleri yanlışlıkla ambalaj atıklarının yanına bırakılması sonucu kayboldu. Durumu fark eden çalışanlar ve firma yetkilileri Güngören Belediyesi ekiplerine ulaşarak yardım istedi. İçinde bulunan ürünleri ve paketleri tarif eden çalışanların ardından 15 kişilik ekip, bir saatlik hummalı çalışma sonucu paketleri bularak sahiplerine teslim ettiler.

Firma yetkilileri ekiplerin yaptıkları hummalı çalışma sırasında ambalaj atıklarının başından ayrılmayarak güzel haberi bekledi. Ürünlerin yurtdışına teslim edileceği için yeterli vakitleri olmamasından dolayı şok yaşadıklarını ifade eden firma yetkilileri anında duruma müdahale eden Güngören Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.