Geri Dönüşümde 'Depozito' Dönemi Dünyaya Yayılıyor

Almanya ve Norveç'te başarısını kanıtlayan pet şişelerin geri dönüşümü için oluşturulan 'Depozito' sistemi dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Almanya ve Norveç'te başarısını kanıtlayan pet şişelerin geri dönüşümü için oluşturulan 'Depozito' sistemi dünyaya örnek olmaya devam ediyor.



Plastik atıkların çevreye olan zararlarına dair farkındalığın her geçen gün artması ile birlikte hükümetlerin de konuya dair çalışmalarında hızlanma yaşandı. Özelikle doğada geri dönüşü yüzyılları bulan pet şişelerin kullanıldıktan sonra yeniden işlenip sistemin içine dahil edilmesi ile çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve iklim değişikliğine ilişkin sorunlara çözüm arayışındaki hükümetlere ilham verdi. İlk örnek çalışmaları 2003 yılında Almanya'da yapılan depozito sistemi başarısını katılmasının ardından başta Norveç olmak üzere pek çok ülke tarafından uyarlanarak faaliyete geçirilmeye başlandı.



"ÖNCE SİSTEMDEN ŞİKAYET EDİYORLARDI, ŞİMDİ KALDIRILSA İTİRAZ EDECEKLER"



Almanya'daki model hakkında basına bilgilendirme yapan Fraunhofer Enstitüsü'nde işleme ve ambalajlama konusunda çalışan Frank Welle, 2003 yılında sistemin Almanya'da ilk defa görücüye çıkmasından sonra marketlerin kabullenmekte kısmen zorluk çektiğini belirterek, "2003 yılında herkes depozito sistemi sebebi ile şikayet ediyordu. Ama şimdi bunu kaldırmaya çalışsanız itirazlar yükselecektir" ifadelerini kullandı.



"ALMANYA'DAKİ TEK KULLANIMLIK PET ŞİŞELERİN YÜZDE 98'İ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"



Hükümetin yürüttüğü çalışmalar sayesinde Avrupa'nın en büyük plastik ambalaj şirketleri topluluğu IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen tarafından yayınlanan en son verilere göre, 2016 yılında Almanya'daki tek kullanımlık pet şişelerin yüzde 98'i geri dönüşümle yeniden kullanıma kazandırıldı. Kurum tarafından hazırlanan raporda ise bu oranın elde edilmesinde depozito sisteminin ve hükümetin 15 senedir yürüttüğü çevreci stratejilerin olduğu belirtildi.



EN ÇOK ŞİŞE TOPLAYAN MARKET KAZANIYOR



Almanya'daki sistemde, iş dünyasını teşvik amacı ile materyale sahip olan şirket pet şişeleri topladığı, öte yandan tüketicinin Aldi marketinden aldığı pet şişeyi Lidl marketinde geri dönüştürebileceği ve durumdan geri dönüşümü yapan marketin sağlayacağı kaydedildi.



Almanya, depozito sisteminin öncüsü olarak bilinse de dünyada bu modeli başarı ile yürüten bir diğer ülke ise Norveç. Ülke 2014 yılında başladığı çalışmalar ile geri dönüşüm sektöründeki rol model ülkelerden biri olmayı başardı. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 yılında paylaştığı verilere göre Norveç kendisine uyarladığı 'Depozito' sistemi ile plastik şişeleri yüzde 97 oranında geri dönüştürüldü.



GERİ DÖNÜŞTÜREN ŞİRKETE HÜKÜMETTEN VERGİ İNDİRİMİ



2016 yılında 598 milyon 355 bin 791 plastik şişeyi geri dönüştüren Norveç modelinin arkasında ise hükümetin yüzde 95 oranında geri dönüşüm yapan şirketleri bazı vergilerden muaf tutması kaydedildi. Sistem ise Almanya'daki ile neredeyse aynı şekilde işliyor. Tüketici şişe için ürüne fazladan verdiği parayı geri dönüşüme atması halinde, makineden geri ödeme alıyor.



DÜNYADA DEPOZİTO SİSTEMİNE TALEP ARTIYOR



Almanya ve Norveç'in yanı sıra bu sistemi ülkeye entegre etmeye çalışanların arasında ABD, Kanada ve İskandinav ülkeleri var. İngiltere ise konu hakkında çalışmalar yürütüyor. Öte yandan Norveç modelini hakkında bilgi almak üzere İskoçya, Hindistan, Çin ve Avustralya gibi ülkelerden ekiplerin sistemi incelemek üzere ülkeye geldiği biliniyor.



(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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