Geri dönüşümde öncü kent 'Körfez' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geri dönüşümde öncü kent 'Körfez' - Son Dakika

Geri dönüşümde öncü kent 'Körfez'

6 saat önce

Körfez Belediyesi, 'geri dönüşüm konteynerlerini ilçeye kazandırmaya devam ediyor.

Geri dönüşümde öncü kent 'Körfez', System.String[]

Körfez Belediyesi, 'geri dönüşüm konteynerlerini ilçeye kazandırmaya devam ediyor.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Ekipleri tarafından özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana cadde ve yaşam alanlarına 'geri dönüşüm konteynerleri konuluyor. Pet şişe, ambalaj atıkları, tekstil atıkları, cam şişe vb. atıkların atıldığı ve deforme olan konteynerler yenileriyle değiştiriliyor.


Öte yandan Körfez Belediyesi, ilçe genelinde kullanımdan veya mevsim şartlarından dolayı deforme olan kaldırımlarda bakım-onarım çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak, Güney Mahallesi Deniz Sokak ve Fatih Mahallesi İstiklal Caddesi'nde başlattığı kaldırım çalışmalarını kısa sürede tamamladı. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
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