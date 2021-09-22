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Geri dönüşümde puan biriktirip hediye alma dönemi - Son Dakika

Geri dönüşümde puan biriktirip hediye alma dönemi

22.09.2021 15:19
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Akşehir Belediyesi, geri dönüşüm projesi kapsamında "Atmatıkla" uygulamasını hayata geçirdi.

Akşehir Belediyesi, geri dönüşüm projesi kapsamında "Atmatıkla" uygulamasını hayata geçirdi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında, Türkiye'de ilk defa böyle bir projenin başlatılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Erdem, "Çevreyle ilgili bütün kaynakları çok daha hassas korumamız gerekiyor. Bu proje de Türkiye'de görülmemiş bir proje, örnek bir proje. İsmi de güzel olmuş. Sizi ve ekibinizi kutluyorum. Programı yapan Ozan Demireğen kardeşimize teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı bir çevre projesi olur." ifadelerini kullandı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, gelişigüzel bir şekilde kirletilen çevrenin tekrar eski haline dönebilmesi için çok büyük bedeller ödendiğini söyledi.

Akkaya, "Çevre, geçmişimizden, ecdadımızdan bize miras değil, geleceğimize bozulmadan aktarmamız gereken bir emanettir. Bu bağlamda ülkemizde de çok büyük çevre projeleri uygulanıyor. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız bu noktada ciddi çalışmalar sergiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın uhdesindeki Sıfır Atık Projesi de bunlardan biri." dedi.

Akşehir Belediyesi'nin bugüne kadar yaptığı çevre yatırımları hakkında bilgiler veren Akkaya, atık su arıtma tesisi ile Akşehir Gölü'ne saniyede 172 litre arıtılmış suyun verildiğini belirtti.

Çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen Sıfır Atık Yönetmeliği'nin 12 Temmuz 2019'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Akkaya, "Bu yönetmeliğe göre Akşehir ölçeğindeki ilçelerimizin 31 Aralık 2021 tarihine kadar da bu uygulamaya geçmesi bekleniyordu. Akşehir Belediyesi olarak o günlere kalmadan bu yılın başında gerçekleştirmiş olduk ve sıfır atık belgesini alan Konya'da ikinci belediye olduk. Bu da bizim için bir gurur kaynağı olmuştur. Bu sıfır atık belgesi ile beraber olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıt olmuş olduk. Bugünkü projemiz de bu Sıfır Atık Projemize katkı verecek önemli bir projedir. Atmatıkla Projemiz Türkiye'de ilk olan bir proje." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Milletvekili Erdem ve Akkaya, programı yazan Akşehirli bilgisayar mühendisi Ozan Demireğen'e bir plaket takdim etti.

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Orhan Uyar, Atmatıkla Projesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Vatandaşların cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarına "atmatıkla" programını yükleyebileceğini dile getiren Demireğen, şunları kaydetti:

"Bu uygulamayı akıllı cihazlarına yükleyen kişiler, atıkların cinsi ve miktarına göre bildirim oluşturup ana kullanıcıya sistem üzerinden kayıt yapacaklar. Atıklar, Akşehir merkez mahallelerinde haftanın belirli gün ve saatinde evlerinden belediye ekipleri tarafından alınacak. Alınan atıklar miktar ve cinsine göre bildirimi yapan kişinin sistemdeki kullanıcı adına puan olarak yüklenecek. Yüklenen puanlarla bisiklet, tablet, futbol ve basketbol topu alınabilecek, belediye sosyal tesislerinden indirimli yararlanmak gibi bir çok promosyona sahip olabilecekler. Bitkisel atık yağ, karton, kağıt, cam, plastik, pil, ilaç, metal, ahşap, tekstil, otomobil lastiği, ilaç gibi atıklar geri dönüşüme kazandırılacak."

Akşehir Belediyesi, geri dönüşüm, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geri dönüşümde puan biriktirip hediye alma dönemi - Son Dakika


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