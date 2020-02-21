Geri dönüşümden bisiklet park alanları yapıldı - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından geri dönüşüm malzemelerinden üretilen bisiklet park alanları, okul ve devlet kurumlarının bahçelerindeki yerlerini aldı.



Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, belediye çalışanları ile birlikte Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belediye atölye biriminde üretilen bisiklet park alanlarını okul ve kurumlara teslim etti. İlk etapta 18 ayrı noktaya monte edilen bisiklet park alanları, önümüzdeki dönemlerde ihtiyaca binaen birçok noktaya yerleştirilecek.



Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Semih Şahin, "İşlevi ve faydaları anlamında önemli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, obezite ve fiziksel hareketsizliğe karşı küresel bir stratejinin geliştirilmesi çok önemli ve Dünya Sağlık Örgütü haftada en az 5 gün boyunca her gün 30 dakika orta düzeyde egzersiz yapılmasını önermektedir. Fiziksel sağlığa ek olarak, günlük bisikletin başka avantajları da vardır. Bisikletin dengeleme etkisi vardır, park yerlerinde veya trafik sıkışıklıklarında diğer yol kullanıcılarının maruz kaldığı stresi önler. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak bisiklet kullanımını artırmak ve bu anlamda farkındalığı sağlamak adına bu tür bir çalışmayı gerçekleştirdik" dedi.



Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi Personeli Hakan Yavuz gerçekleştirilen çalışma hakkında verdiği bilgide, Bilecik Belediyesi olarak hem geri dönüşün anlamında hem de bisiklet kullanımını artırma anlamında güzel bir çalışma gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi:



"Belediyemiz, Sağlıklı Kentler Birliği ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciği işbirliğinde "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" projelerimizin bir bölümü olarak okullara, sosyal ve kurumsal alanlara yönetmeliğe uygun bisiklet park yerlerini, atölyemizde geri dönüşüm için ayırdığımız malzemelerden ürettik. İlk etap da 18 adet kadar planladığımız bu park yerlerini şehrimizin kullanımına sunuyoruz. Bisikletin günlük okul hayatının ayrılmaz bir parçası olması veya kalmasıdır. Amaç, bisiklete binen çocukların ve gençlerin oranının artmasıdır. Bisiklet gürültü veya hava kirliliğine neden olmaz, fazla yer kaplamaz ve trafik eğitiminin temelidir. Böylece sağlıklı şehir planlarına destek olur. Çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve tüm Bilecik halkına hayırlı, uğurlu olsun."



Yavuz, Bisiklet Park noktalarını ilk etapta, Osmangazi Ortaokulu, Şehit Kaymakam M. Fatih Safitürk Ortaokulu, Dursun Fakıh Ortaokulu, Murat Hüdavendigar Ortaokulu, Pelitözü Ortaokulu, TOKİ Ortaokulu, Edebali Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Ertuğrulgazi Lisesi, İl Halk Kütüphanesi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önü, Belediye Aile Çay Bahçesi, Katlı Otopark, Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi, Yaşayan Şehir Müzesi,, Belediye Binası Bahçesi ,Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yavuz Selim Meslek Lisesi bahçesine monte ettiklerini sözlerine ekledi. - BİLECİK