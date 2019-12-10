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Geri dönüşümden geçmişe

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK' tarafından hazırlanan "Geri Dönüşümden Geçmişe" konulu sergiyi gezdi.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK' tarafından hazırlanan "Geri Dönüşümden Geçmişe" konulu sergiyi gezdi. Başkan Büyükkılıç, atık kumaşlardan hazırlanan Osmanlı kıyafetlerinin cansız mankenler ve klasik bebeklere giydirildiği sergiyi inceledi ve geri dönüşüm konusunu çok önemsediğini belirtti.


KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, farklı branşlardaki sergilerine bir yenisini daha ekledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde sergilenen ve KAYMEK tarafından hazırlanan sergide atıklardan oluşan kumaşlarla Osmanlı sultanlarının kıyafetleri dikildi. Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda açılan sergiyi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da gezdi.


Sergide Osmanlı sultanlarının kıyafetlerini inceleyen Başkan Büyükkılıç Memduh, "Geri dönüşüm alanında yapmış olduğu çalışmalardan ve gayretlerden dolayı KAYMEK birimimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu anlayış içerisinde geri dönüşümü önemser, değerlendirir ve gereksiz yere çevreyi kirletmemeye özen gösteririz" diye konuştu.


Sergiyi hazırlayan KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları Eğitmeni Ayşe Çavuşoğlu da 56 kıyafetin yer aldığı serginin 10 gün boyunca gezilebileceğini belirtti. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:53 Kaynak: İHA
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