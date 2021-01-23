Geri dönüşümden sokak hayvanlarına yuva - Son Dakika

Geri dönüşümden sokak hayvanlarına yuva

23.01.2021 13:26

Geri dönüşümden sokak hayvanlarına yuva Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarına geri dönüşümden sağladığı malzemeler ile yuva yaptı.

Geri dönüşümden sokak hayvanlarına yuva

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarına geri dönüşümden sağladığı malzemeler ile yuva yaptı. Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde hayvanseverlerin katkılarıyla yapılan yuvaları, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve kreş çocukları birlikte boyadı. Yapılan kulübeler, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere konuldu.

Esenyurt Belediyesi, hem can dostlarının üşümesini engellemek hem de geri dönüşüme destek sağlamak amacıyla, geri dönüşüm malzemelerinden yuva yaptı. Veteriner İşleri Müdürlüğü, içlerini mama doldurarak sokak hayvanlarının yoğun olduğu alanlara yerleştirdiği kulübeler için, önce gönüllülerle birlikte malzeme topladı. Toplanan malzemeler yuvaya dönüştürüldü. Daha sonra ise kreşlerdeki çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için onlarla birlikte boyadı.

"Amaç farkındalık"

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Esenyurtlu gençlerin yaptığı kulübelerin boyanması için Veteriner İşleri Müdürlüğüne gelen Başkan Bozkurt, kreş çocukları ile beraber kulübelerin boyasını yaptı ve el izlerini çıkardı. Başkan Bozkurt, "Burada amaç vatandaşlarımızın diğer canlılarla beraber yaşadığını anlaması, anlatması, yaşamı beraber paylaştığını göstermesi. Çocuklara küçükken, eğer canlılarla beraber yaşadığımızı, onların da bizim kadar yaşama hakkı olduğunu anlatırsak, bu ülkede birbirimizi ayırmadan, birlik beraberlik içinde, barış kardeşlik içinde, daha rahat yaşayacağımızı da görmüş olacağız" dedi.

Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış ise "Hem geri dönüşüm ile doğaya katkı sunuyoruz hem de bu kulübeleri yaparak sokak hayvanlarına katkıda bulunmak istiyoruz" dedi. Barınak gönüllüsü Gözde Altun ise soğuk havalarda evsiz hayvanların savunmasız olduğuna dikkat çekti. Altun, "Benim için zaten sokak hayvanları çok özel, çok farklı bir şey ve bu yüzden geri dönüşümden böyle bir şey çok apayrı bir duygu. Kar yağdı biliyorsunuz ve dışarda yuvasız kalan binlerce hayvan var. Birazına yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 metrekare büyüklüğünde yapılan ve branda ile güçlendirilen yuvaları, ilçeye bağlı mahallelerde sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere yerleştirildi.

Geri dönüşümden sokak hayvanlarına yuva
Geri dönüşümden sokak hayvanlarına yuva
Geri dönüşümden sokak hayvanlarına yuva
Geri dönüşümden sokak hayvanlarına yuva

Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi, Veteriner, Esenyurt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Geri dönüşümden sokak hayvanlarına yuva - Son Dakika


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