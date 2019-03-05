Son Dakika Haberleri: Geri Dönüşümden Topladığı Çöp Patladı

Geri Dönüşümden Topladığı Çöp Patladı

27 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi'nde bir sokakta geri dönüşüm için toplanan çöp patladı.

Geri Dönüşümden Topladığı Çöp Patladı, System.String[]
Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi'nde bir sokakta geri dönüşüm için toplanan çöp patladı. Olayda çöpleri toplayan anne ve kızı yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'ta yaşandı. Çöplerden geri dönüşüm malzemeleri toplayan Selma Altan, topladıklarını Mehmet Çolak Sokak'taki evinin önüne getirdi. Altan burada topladığı malzemelerini boşaltmaya çalışırken bir anda patlama yaşandı. Patlamada Sema Altan (57) ve kızı Pınar Altan (28) ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızını hastaneye kaldırdı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:06 Kaynak: İHA

Selma, Anne, Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa
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