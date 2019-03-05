Geri Dönüşümden Topladığı Çöp Patladı
27 dakika önce
Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi'nde bir sokakta geri dönüşüm için toplanan çöp patladı.
Gaziosmanpaşa
'da Yıldıztabya Mahallesi'nde bir sokakta geri dönüşüm için toplanan çöp patladı. Olayda çöpleri toplayan anne ve kızı yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak
Sokak'ta yaşandı. Çöplerden geri dönüşüm malzemeleri toplayan Selma
Altan, topladıklarını Mehmet Çolak Sokak'taki evinin önüne getirdi. Altan burada topladığı malzemelerini boşaltmaya çalışırken bir anda patlama yaşandı. Patlamada Sema Altan (57) ve kızı Pınar
Altan (28) ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızını hastaneye kaldırdı.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:06 Kaynak: İHA
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