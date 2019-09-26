Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüme Başkan Atay'dan destek
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Geri dönüşüme Başkan Atay'dan destek

1 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Ankara Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin gerçekleştirdiği "Geri Dönüşüm İçin Pedalla" projesinde, katılımcıları Efeler'de ağırladı.

Geri dönüşüme Başkan Atay'dan destek, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Ankara Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin gerçekleştirdiği "Geri Dönüşüm İçin Pedalla" projesinde, katılımcıları Efeler'de ağırladı.


Avrupa Birliği projesi olan "Geri Dönüşüm İçin Pedalla" Salı günü Karacasu ve Bozdoğan ilçelerinde başladı. Nazilli ve Yenipazar'ın da ardından katılımcılar Efeler'e geldi. Efeler Belediyesi Menderes Park'ta Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile bir araya gelen proje katılımcıları burada birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından Efeler Belediyesi'ni ziyaret eden katılımcılar ile sohbet eden Başkan Atay, "Efeler'e hoş geldiniz. Sizlerle burada olmak, ağırlamak ve birlikte olmak bizler için büyük mutluluk. Gelmiş olduğunuz Efeler Aydın'ın en büyük ilçesi. Burada geçireceğiniz zamanın iyi olacağını umut ediyorum. Sizleri tekrar aramızda görmek için başka projelerimiz var. O projelerimizde iki yıl içerisinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Umarım sizleri o zaman geldiğinde de burada ağırlarız" dedi.


Proje katılımcıları doğa, sağlıklı yaşam, toplumda farkındalık oluşturmak adına pedal çevirerek, geçtikleri güzergah üzerinde geri dönüşümü zor atıkları topluyor. Projenin Efeler ayağında destek veren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'da katılımcılara destek vererek farkındalığın bir parçası olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.


Altı gün sürecek olan projede pedal çevirerek geri dönüşümü zor olan atıkları toplayan Estonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, İspanya ve ülkemizden projede yer alan katılımcıların yaşları 18 - 30 arası değişiyor. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Dönüşüm, Ankara, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:48 Kaynak: İHA
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