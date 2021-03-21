Geri dönüşümle, 9 yılda 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı - Son Dakika

Geri dönüşümle, 9 yılda 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı

21.03.2021 08:16
Geri dönüşümle, 9 yılda 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı, System.String[]

Geri dönüşümle, 9 yılda 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldıGAZİANTEP'te merkez ilçe Şehitkamil Belediyesi tarafından 9 yıl önce başlatılan proje kapsamında toplanan atıkların geri dönüşümü ile 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Geri dönüşümle, 9 yılda 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı

GAZİANTEP'te merkez ilçe Şehitkamil Belediyesi tarafından 9 yıl önce başlatılan proje kapsamında toplanan atıkların geri dönüşümü ile 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 9 yıl önce geri dönüşüm için ambalaj atıklarının toplanması amacıyla 'Çöpünüzle Möp'ünüzü karıştırmayın' sloganıyla 'MÖP' projesi başlatıldı. Proje kapsamında 5 bin metrekare alan üzerine kurulu tesiste 9 yıl içerisinde binlerce ton atığın geri dönüşümü ile ağaçlar kesilmekten kurtarıldı, 2 bin 980 megavat elektrik, 34 bin 978 ton su tasarrufu yapıldı.

'AMACIMIZ TOPLUMSAL BİLİNCİ ARTIRMAK'

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kurulan tesisle ekonomik değeri olan çöplerin ayrıştırılarak ülke ekonomisine katkı sağlandığını söyledi. Proje ile çevreyi koruduklarını ve topluma bu bilinci aşılamaya başladıklarını anlatan Fadıloğlu, "Amacımız toplumsal bilinci artırmak, çöplerin yerinde ayrıştırılmasını sağlamak. Tesisimizde ekonomik değeri olan unsurları ayrıştırarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi. Başkan Fadıloğlu, amaçlarının özellikle çocuklarda çevre bilincini artırmak ve kaynakların heba olmasının önüne geçmek olduğunu belirtti. Farkındalık oluşturmak adına başlattıkları proje ile hava, su ve toprağı koruduklarını anlatan Fadıloğlu, şöyle konuştu:

"Yıllar önce bizim MÖP dediğimiz ve şu anda tüm Türkiye'de sıfır atık denilerek uygulanan bir çalışma. Bu projeye biz belediye olarak 9 yıl önce başladık. Buradaki amacımız öncelikle çocuklarda çevre bilincini artırmak ve bu kaynaklarımızın heba olmasını ortadan kaldırmak. Yer altı sularını, havayı ve toprağı korumak öncelikli amaçlarımız arasında yer alıyor. Atığımızı düzgün yönetemezsek bizden sonraki nesillere düzgün bir doğa bırakmamız söz konusu değildir. Bu proje ile kurmuş olduğumuz tesiste plastikler, kağıtlar, metaller ve camlar ayrı olarak ayrıştırılıp, ülke ekonomisine kazandırılıyor. Bizim bu geri dönüşüm ile ilgili ciddi kazanımlarımız oldu. Bu uygulama ile yaklaşık 600 bin ağacı kesilmekten kurtardık. Yine bu tesisimizde geri dönüşüm ile enerji sarfiyatından kazandıklarımız var. Bu bilinç arttıkça bizim de isteğimiz doğaya geri dönüşecek hiçbir ürün bırakmamak. Şu anda kullandığımız çevre dedelerimizin bize mirası değil ama torunlarımızın bize emaneti. Biz bu emaneti, sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarmak istiyoruz."

Geri dönüşümle, 9 yılda 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı
Geri dönüşümle, 9 yılda 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı
Geri dönüşümle, 9 yılda 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı
Geri dönüşümle, 9 yılda 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı
Geri dönüşümle, 9 yılda 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı
Geri dönüşümle, 9 yılda 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı
Geri dönüşümle, 9 yılda 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı
Geri dönüşümle, 9 yılda 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı
Geri dönüşümle, 9 yılda 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı
Geri dönüşümle, 9 yılda 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı

geri dönüşüm, Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geri dönüşümle, 9 yılda 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı Al Hilal'de Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçta baygınlık geçirdi AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı hamlesi Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna yansıdı: İstanbul'a bahar değil yeniden kar geliyor Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna yansıdı: İstanbul'a bahar değil yeniden kar geliyor         
08:16
Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddialarını yalanladı Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddialarını yalanladı         
00:46
Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı         
00:09
Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti         
23:45
Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı         
22:45
F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor         
20:01
Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi         
18:51
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı         
11:35
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 08:44:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Geri dönüşümle, 9 yılda 521 bin 220 ağaç kesilmekten kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei