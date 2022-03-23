Geri dönüşümle "Sıfır Atık" temalı kütüphane ve dinlenme salonu oluşturdular - Son Dakika
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Geri dönüşümle "Sıfır Atık" temalı kütüphane ve dinlenme salonu oluşturdular

23.03.2022 12:15
Geri dönüşümle "Sıfır Atık" temalı kütüphane ve dinlenme salonu oluşturdular

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde geri dönüşüm malzemeleri ile "Sıfır Atık" temalı kütüphane ve dinlenme salonu yapıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde geri dönüşüm malzemeleri ile "Sıfır Atık" temalı kütüphane ve dinlenme salonu yapıldı.

19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, merkezin üst katına çalışanlar, kursiyerler ve usta öğreticilerle, kullanılmayan malzemelerin geri dönüşümü sağlanarak yapılan dinlenme salonu ve kütüphanede, bağışlanan 700'ün üzerinde kitap yer aldı.

19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Turgay Rizeli, kütüphane ve dinlenme salonunun tasarımını tamamen kendilerinin yaptığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Tüm eşyalar geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak üretildi. Çoğunluğu çevre köylerdeki eski evlerden temin edilen malzemelerle yine köy evi temasına uygun olarak bir kompozisyon oluşturduk. Kütüphanenin içinde köy evi teması yaptık. Evin çatısındaki kiremitler, perdeler, kapı ve pencereler 90 yıllık malzemeler. Salondaki oturma grupları ile kütüphane raflarını ahşap paletlerden yaptık. Halktan topladığımız kullanılmayan kot kumaşlar ve süngerlerle de oturma gruplarının döşemesini yaptık. Yaptığımız kütüphane ve dinlenme salonu ile geçmişle gelecek arasında da köprü oluşturmaya çalıştık."

Rizeli, "Sıfır Atık" teması ile yaptıkları kütüphane ve dinlenme salonunun herkese açık olduğunu sözlerine ekledi.

Geri dönüşümle Sıfır Atık temalı kütüphane ve dinlenme salonu oluşturdular

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Halk Eğitim Merkezi, geri dönüşüm, Samsun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geri dönüşümle 'Sıfır Atık' temalı kütüphane ve dinlenme salonu oluşturdular - Son Dakika


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