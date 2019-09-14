Son Dakika Haberleri: Geri dönüşümle topladıkları kalem setlerini öğrencilere verdiler
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Geri dönüşümle topladıkları kalem setlerini öğrencilere verdiler

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün gönüllü ekibi, geri dönüşüm projesi kapsamında Yüksek Öğretim Kurumları sınavından sonra topladıkları kalem setlerini öğrencilere hediye etti.

Geri dönüşümle topladıkları kalem setlerini öğrencilere verdiler, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün gönüllü ekibi, geri dönüşüm projesi kapsamında Yüksek Öğretim Kurumları sınavından sonra topladıkları kalem setlerini öğrencilere hediye etti.
Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü gençleri, sınavına giren öğrencilerin kullandıkları kalem setlerini sınavdan sonra toplayarak sakladı. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile topladıkları kalem setlerini ziyaret ettikleri okullarda öğrencilere hediye ettiler. Gençlik Merkezi yetkilileri, yaptıkları uygulamada geri dönüşümle elde ettikleri kalem setleri ile ilkokullara giden öğrencilere destek olduklarını söyledi.


Reyhanlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:57 Kaynak: DHA
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