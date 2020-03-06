Geri gelen kamyonetin altında kalma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Geri gelen kamyonetin altında kalma anı güvenlik kamerasına yansıdı

KARABÜK'te geri gelen kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan R.M.?ye çarptı. Kamyonetin altında yola savrulan R.M. ayağa kalkarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Caddede geri gelen T.D. yönetimindeki 78 AAF 297 plakalı kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan R.M.?ye çarptı. Vatandaşların uyarısı üzerine ileri giden kamyonetin altından kurtulan R.M. ayağa kalktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Kamyonun altında kalan ve ölümden son anda kurtulan R.M. sağlık kontrolünden geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.