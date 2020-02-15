Geri geri gelen araç yayaya çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Geri geri gelen araç yayaya çarptı - Son Dakika

Geri geri gelen araç yayaya çarptı

6 saat önce

Eskişehir'de karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya, yol üzerinde geri geri gelen araç çarptı.

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Eskişehir'de karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya, yol üzerinde geri geri gelen araç çarptı.


Edinilen bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Dayı Bey Sokak'ta akşam saat 19.30 sıralarında M.E.Ö. (59) isimli şahıs, sokak üzerinde karşıdan karşıya geçtiği sırada Y.T.'nin (27) idaresindeki otomobil geri geri gelerek çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşerek yaralanan şahıs, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Çamlıca Mahallesi, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:06 Kaynak: İHA
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